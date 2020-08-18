ليست خليجية.. دولة عربية جديدة تعلن عزمها تطبيع العلاقات مع اسرائيل.. تل أبيب ترحب وحماس تستنكر

الثلاثاء 18 أغسطس-آب 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء، إعلان السودان عزمه تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وشددت على أن "التطبيع لن ينفع شعوب المنطقة".

وقال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إن "تصريحات متحدث الخارجية السودانية، تتعارض مع الموقف الشعبي السوداني الرافض للتطبيع، والذي يعتبر الكيان الصهيوني عدوه المركزي".

وأضاف قاسم، للأناضول، أن تلك التصريحات "مُدانة ومُستنكرة"، مضيفا أن مسار التطبيع "يُشجع إسرائيل على مواصلة عدوانها على الشعب الفلسطيني، وارتكاب مزيد من الجرائم بحقه".

ودعا قاسم، إلى "وقف مسار التطبيع"، وقال: "إنه لن يعود بالنفع على شعوب المنطقة، ولا يخدم إلا المشروع الصهيوني التوسعي".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن متحدث الخارجية السودانية حيدر بدوي، عزم بلاده تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لافتاً إلى أنه "سيكون تطبيعا مختلفا، ومن نوع فريد، ولا يشبه الدول الأخرى".

وقال بدوي، إن لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أسابيع، كان "خطوة جريئة فتحت الباب أمام اتصالات يمكن أن تتم بين الطرفين".

وقال الناطق باسم الخارجية السودانية حيدر بدوي صادق، لقناة "سكاي نيوز عربية" الإماراتية، الثلاثاء، إن بلاده تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل، قائم على الندية ومصلحة الخرطوم "من دون التضحية بالقيم والثوابت".

ورأى أنه "ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل"، مضيفا: "لا ننفي وجود اتصالات بين البلدين".

وأثنى صادق على اتفاق الإمارات وإسرائيل على توقيع معاهدة سلام لتطبيع العلاقات بينهما.

ووصف هذه الخطوة بـ"الجريئة والشجاعة التى ترسم خط السير الصحيح لباقى الدول العربية"، وفقا للقناة.

وتابع أن السودان يتطلع لقيادة اتصالات مع الجانب الإسرائيلى لتوقيع اتفاق

سلام.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الثلاثاء، إن "معظم الاتصالات مع السودان في الأشهر الأخيرة أحرزت تقدما، خاصة فيما يتعلق بالرحلات الجوية فوق أراضيه".

إلا أنها استدركت بأن "التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن "السودانيين لن يكونوا في عجلة من أمرهم لتوقيع اتفاق علني (مع إسرائيل)".

والتقى نتنياهو، بأوغندا في فبراير/شباط الماضي، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، واتفقا على بدء تعاون يقود لتطبيع العلاقات بين البلدين، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.‎

وتأتي تصريحات متحدث الخارجية السودانية، بعد 5 أيام من إعلان الإمارات عن اتفاق تطبيعي مع إسرائيل.

وقوبل اتفاق الإمارات وإسرائيل على التطبيع باستنكار شعبي عربي واسع عكسته منصات التواصل الاجتماعي، بجانب احتجاجات أمام مقار دبلوماسية إماراتية.

واعتبرت القيادة الفلسطينية اتفاق الإمارات وإسرائيل على التطبيع "خيانة للقدس و(المسجد) الأقصى والقضية الفلسطينية".

وجاء إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

ترحيب اسرائيلي

بدوره، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بإعلان الخارجية السودانية "تطلع" الخرطوم لتوقيع اتفاق سلام مع تل أبيب.

وقال نتنياهو، في تغريدة على "تويتر": "يرحب رئيس الوزراء نتنياهو بموقف وزارة الخارجية السودانية، الذي يعكس القرار الشجاع الذي اتخذه رئيس مجلس السيادة السوداني (عبد الفتاح البرهان)، والذي دعا إلى العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين".

وزعم أن "إسرائيل والسودان والمنطقة بأسرها ستربح من اتفاقية السلام (في حال توقيعها بين البلدين)، وتستطيع أن تبني معا مستقبلا أفضل لجميع شعوب المنطقة".

وتابع: "سنقوم بكل ما يلزم لتحويل هذه الرؤية إلى حقيقة واقعة".

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، "ليؤور حيات"، في بيان مقتضب، إن "إسرائيل تنظر بإيجابية إلى أية خطوة من شأنها أن تقود إلى عملية تطبيع واتفاقات سلام مع دول المنطقة".