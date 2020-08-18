“علي محسن الأحمر“ يلتقي السفير الأمريكي و”يأسف“ لرفض مجلس الأمن تمديد حظر الأسلحة على إيران

الثلاثاء 18 أغسطس-آب 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعرب نائب الرئيس اليمني، الثلاثاء 18 اغسطس/آب، عن أسفه لرفض مجلس الأمن الدولي، تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وأشادت بمساعي الولايات المتحدة "في مواجهة إرهاب طهران".

جاء ذلك خلال لقاء نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح، بالسفير الأمريكي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، في مقر إقامة المسؤول اليمني بالعاصمة السعودية الرياض، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وقال صالح، إن "فشل المجلس في تمديد حظر الأسلحة على إيران، سيعود بتأثير سلبي مباشر، على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وأشار إلى أن "حكومته مستمرة في دعم جهود المبعوث الأممي الخاص لليمن (مارتن غريڤيث) لإحلال السلام المبني على المرجعيات الثلاث (مؤتمر الحوار اليمني، المبادرة الخليجية، قرار مجلس الأمن 2216)، واستمرارها في محاربة الارهاب والانقلاب".

والجمعة، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان، إن "مجلس الأمن الدولي رفض محاولة لبلاده من أجل تمديد حظر السلاح المفروض على إيران منذ 13 عاما".

وتواجه إيران اتهامات بدعم وتهريب الاسلحة لجماعة الحوثي باليمن، التي تخوض قتالا عنيفا ضد القوات الحكومية منذ نحو 5 أعوام.