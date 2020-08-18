استسلام مجاميع من مليشيا الحوثي بعد محاصرتها في جبهة ”المخدرة“ بمأرب بالصور.. وفاة عروسين سعوديين ليلة زفافهما تل ابيب تدوس على اعلان ابوظبي .. إسرائيل تنقلب على الامارات تل ابيب تدوس على اعلان ابوظبي .. إسرائيل تنقلب على الامارات ماهي الرسائل الهامة التي عرضها الفريق على محسن على الإدارة الأمريكية في اليمن وماذا كان الرد لماذا أطاح قابوس عمان بيوسف بن علوي من الخارجية العمانية بعد 23 عاما في الوزارة وما علاقة معمر القذافي تعرف على مشروب الشباب الدائم قناة فضائية تابعة لأبوظبي تستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي والأخير يقدم تهنئة خاصة لمحمد بن زايد ويدعو الإمارتيين للصلاة هكذا علقت الفنانة إليسا على قرار المحكمة الدولية بخصوص الحريري السعودية تعلن موقفها رسميا من الحكم القضائي في قضية اغتيال الحريري
استسلمت مجاميع من ميلشيات الحوثي، الثلاثاء 18 اغسطس/آب، بعد محاصرتها من قوات الجيش والقبائل في جبهة المخدرة غربي مديرية صرواح بمحافظة مأرب.
وقال مصدر عسكري "إن مجاميع تابعة لمليشيات الحوثي استسلمت لقوات الجيش الوطني، وقبائل الجدعان في جبهة المخدرة غربي صرواح، بعد حصارهم منذ عصر أمس الاثنين حتى فجر اليوم الثلاثاء".
وأمس الإثنين، لقي أكثر من 38 حوثياً مصرعهم وجرح آخرون في معارك عنيفة دارت شمال غرب محافظة مأرب.
ونقل "مركز سبأ الإعلامي" عن مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني والمقاومة تمكنت من كسر عدة هجمات حوثية وشنت هجوماً معاكساً تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع الجديدة في جبهات المخدرة وصرواح والجوه غرب المحافظة.