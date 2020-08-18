استسلام مجاميع من مليشيا الحوثي بعد محاصرتها في جبهة ”المخدرة“ بمأرب

الثلاثاء 18 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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استسلمت مجاميع من ميلشيات الحوثي، الثلاثاء 18 اغسطس/آب، بعد محاصرتها من قوات الجيش والقبائل في جبهة المخدرة غربي مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري "إن مجاميع تابعة لمليشيات الحوثي استسلمت لقوات الجيش الوطني، وقبائل الجدعان في جبهة المخدرة غربي صرواح، بعد حصارهم منذ عصر أمس الاثنين حتى فجر اليوم الثلاثاء".

وأمس الإثنين، لقي أكثر من 38 حوثياً مصرعهم وجرح آخرون في معارك عنيفة دارت شمال غرب محافظة مأرب.

ونقل "مركز سبأ الإعلامي" عن مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني والمقاومة تمكنت من كسر عدة هجمات حوثية وشنت هجوماً معاكساً تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع الجديدة في جبهات المخدرة وصرواح والجوه غرب المحافظة.