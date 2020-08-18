بالصور.. وفاة عروسين سعوديين ليلة زفافهما

الثلاثاء 18 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- وكالات

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توفي عروسان في حادث مأسوي إثر سقوط مركبتهما ليلة الزفاف من طريق الفقارة بمحافظة هروب بالسعودية .

وتداولت صور للحادث أظهرت وعورة الطريق الجبلي ، فيما تكافح فرق الدفاع المدني لإنتشال العروسين – يرحمهما الله - .

وأثار الحادث الحزن على موقع " تويتر " ودشن المغردون هاشتاج بعنوان " عروسين طريق الفقارة " وسط دعوات غامرة بالرحمة والمغفرة .