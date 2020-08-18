استسلام مجاميع من مليشيا الحوثي بعد محاصرتها في جبهة ”المخدرة“ بمأرب بالصور.. وفاة عروسين سعوديين ليلة زفافهما تل ابيب تدوس على اعلان ابوظبي .. إسرائيل تنقلب على الامارات تل ابيب تدوس على اعلان ابوظبي .. إسرائيل تنقلب على الامارات ماهي الرسائل الهامة التي عرضها الفريق على محسن على الإدارة الأمريكية في اليمن وماذا كان الرد لماذا أطاح قابوس عمان بيوسف بن علوي من الخارجية العمانية بعد 23 عاما في الوزارة وما علاقة معمر القذافي تعرف على مشروب الشباب الدائم قناة فضائية تابعة لأبوظبي تستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي والأخير يقدم تهنئة خاصة لمحمد بن زايد ويدعو الإمارتيين للصلاة هكذا علقت الفنانة إليسا على قرار المحكمة الدولية بخصوص الحريري السعودية تعلن موقفها رسميا من الحكم القضائي في قضية اغتيال الحريري
توفي عروسان في حادث مأسوي إثر سقوط مركبتهما ليلة الزفاف من طريق الفقارة بمحافظة هروب بالسعودية .
وتداولت صور للحادث أظهرت وعورة الطريق الجبلي ، فيما تكافح فرق الدفاع المدني لإنتشال العروسين – يرحمهما الله - .
وأثار الحادث الحزن على موقع " تويتر " ودشن المغردون هاشتاج بعنوان " عروسين طريق الفقارة " وسط دعوات غامرة بالرحمة والمغفرة .