تل ابيب تدوس على اعلان ابوظبي .. إسرائيل تنقلب على الامارات

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على الرغم من الإعلان عن اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات، يشمل وقف خطة "الضم"، فإن إسرائيل أعلنت عن تدشين مدينة جديدة في منطقة غور الأردن.
وأفادت القناة العبرية "السابعة"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مجموعة "إسرائيل 2030" أعلنت عن إنشاء مدينة جديدة في منطقة غور الأردن، وهي مدينة تقع على محور ألون.
وذكرت القناة أن المدينة تدعى "شعار هآرتس"، وقد تم تدشينها بواسطة الجنرال غيرشون هكوهين، رئيس مجلس المستوطنات ووادي الأردن، وبأنه من المخطط المرحلة الأولى لبناء المدينة، تدشين نحو 50 ألف وحدة سكنية.
ونقلت القناة على لسان الجنرال هكوهين، أن بناء المدينة الجديدة فرصة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعد تأجيل تطبيق خطة "الضم"، وفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن، تدشين مدينة جديدة في وادي الأردن كجزء من تعزيز هذه السيادة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".
كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".