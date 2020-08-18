تعرف على مشروب الشباب الدائم

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يعتبر شاي "الكومبوتشا" من المشروبات المشهورة في الصين وروسيا وهو معروف باسم مشروب الشباب الدائم حيث يدخل في تركيبته أنواع نافعة من البكتيريا ويضاف إليه السكر أو العسل.
ويحارب "الكامبوتشا" الشيخوخة كما أنه يقي من الالتهابات ويسهل الهضم ويساعد على فقدان الوزن ويعالج الإمساك ويضبط مستوى السكر في الدم إلي جانب أنه يقي من التجاعيد ويزيد النضارة والإشراق.
ويمكن شراء الشاي من الأسواق الصينية المنتشرة أو محلات السوبر ماركت الكبيرة.