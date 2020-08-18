قناة فضائية تابعة لأبوظبي تستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي والأخير يقدم تهنئة خاصة لمحمد بن زايد ويدعو الإمارتيين للصلاة

الثلاثاء 18 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أجرت قناة “سكاي نيوز عربية”، المملوكة من قبل أبوظبي، مقابلة “حصرية” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،، والذي يأتي بعد توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وقال نتنياهو خلال المقابلة إن الاتفاق المبرم مؤخرا سيؤدي إلى تعاون بين الإمارات وإسرائيل في عدة مجالات مثل التكنولوجيا والصحة والبيئة والزراعة، مشيرا إلى أن المستثمرين الإسرائيليين يتطلعون إلى “الاستفادة من إمكانيات الإمارات الواعدة مثل الاستيراد من منطقتها الحرة”.

كما قدم تهنئته لولي العهد محمد بن زايد لقيادته ورؤيته

وقال نتنياهو إن الإسرائيليين يتطلعون إلى زيارة الإمارات لأجل السياحة، موضحا أن إسرائيل ستفتح بدورها الباب أمام السياح الإماراتيين، الذين سيكون بإمكانهم زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه.

وأضاف أن اتفاق التطبيع مع الإمارات “لن يكون خطوة السلام الوحيدة مع الدول العربية لأن دولا عربية أخرى ستلتحق بالركب في الفترة المقبلة”، مشيرا إلى أن الكثيرين في المنطقة العربية كانوا يعتبرون إسرائيل دولة عدوة، لكنهم باتوا ينظرون إليها “حليفا وشريكا في السلام”.