آخر الاخبار

ماهي الرسائل الهامة التي عرضها الفريق على محسن على الإدارة الأمريكية في اليمن وماذا كان الرد لماذا أطاح قابوس عمان بيوسف بن علوي من الخارجية العمانية بعد 23 عاما في الوزارة وما علاقة معمر الارياني تعرف على مشروب الشباب الدائم قناة فضائية تابعة لأبوظبي تستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي والأخير يقدم تهنئة خاصة لمحمد بن زايد ويدعو الإمارتيين للصلاة هكذا علقت الفنانة إليسا على قرار المحكمة الدولية بخصوص الحريري السعودية تعلن موقفها رسميا من الحكم القضائي في قضية اغتيال الحريري علماء وباحثون يفجرون مفاجئة بخصوص القطب الشمالي فنانة مصرية مسلمة تزوجت أربع مسيحيين فكيف أقنعتهم وأقنعوها تحدثت عن جراح سبعة في اليمن.. صحيفة فرنسية تفضح حقيقة مواقف كل القوى الدولية من اليمن وكيف حولتها الى مكان مغلق لأوبئة العالم ثاني عاصمة عربية تعلن المواجهة ضد الامارات العربية المتحدة .. شاهد بالفيديو والصور

هكذا علقت الفنانة إليسا على قرار المحكمة الدولية بخصوص الحريري

الثلاثاء 18 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 335

 

علقت الفنانة اللبنانية اليسا على قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والذي صدر اليوم الثلاثاء، بجريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري.

وقالت اليسا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “طيب، جبران التويني، سمير قصير، بيار الجميل ،وليد عيدو،وسام الحسن وغيرن وغيرن مين قتلن؟ !!!اوعى حدا يقلي ما في تسوية اميريكية ايرانية سورية فرنسية اسرائيلية عالمية عم تركب على اشلاء اللي راحوا !!”.

يذكر المحكمة الخاصة بلبنان أدانت سليم عياش (56 عاما)، العضو في حزب الله اللبناني، بخمس تهم ترتبط بجريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، فيما برأت ثلاثة متهمين.

كما اشارت المحكمة انها تشتبه بمصلحة حزب الله وسوريا بالاغتيال غير أنها أوضحت أن “لا دليل مباشرا على تورط قيادة حزب الله وسوريا بالاغتيال”.

إقراء أيضاً
شاهد بالفيديو اغماء لأول مراسل قناة إسرائيلية بدبي على الهوا
القبض على عروسان ليلة زفافهما
حسناء أمريكية تحذر الشعب الأمريكي من خدعة ينوي عليها ترامب
مرض جنسي يثير الذعر في أوروبا
الملتقى الثقافي بماليزيا يقيم ندوة فكرية عن المثقف ومعطيات الثقافة اليمنية
خليجي يُفجع بالحالة التي وجد عليها ابنته المراهقة في غرفتها!
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس