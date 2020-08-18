رويترز تكشف عن أول اتفاق بين إسرائيل والإمارات بعد تطبيع العلاقات

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قالت شركة "أفييشن لينكس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنها ستبدأ بيع باقات العطلات إلى فنادق ريكسوس بالإمارات، في أحدث صفقة عقب اتفاق الدولتين على تطبيع العلاقات بينهما.
الاتفاق هو الأول في قطاع السياحة بعد أن أعلنت إسرائيل والإمارات الخميس الماضي أنهما ستطبعان العلاقات الدبلوماسية وتقيمان روابط جديدة واسعة.
وكان من غير المسموح قبل ذلك للسياح الإسرائيليين دخول الدولة الخليجية باستثناء زيارات لبعض مسؤولي الشركات من ذوي الجنسيات المزدوجة بجوازات سفر غير إسرائيلية.
وقالت "أفييشن"، التي تعمل في إسرائيل تحت اسم "كيشري تيوفا للسفر"، إن الباقات التي ستحصل عليها أربعة فنادق "ريكسوس" ستكون متاحة لعطلة عيد المظلة اليهودي في منتصف أكتوبر المقبل، وباستخدام رحلات الخطوط الجوية التركية.
وأضاف نير مازور نائب رئيس "أفييشن"، أن الباقات ستكون متاحة في البداية للإسرائيليين، الذين لديهم تصاريح دخول إلى الإمارات، ولاحقا لجميع المواطنين فور إتمام الاتفاق.
وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تستعد أيضا لرحلات جوية مباشرة تمر عبر المجال الجوي السعودي.