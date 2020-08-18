فنانة مصرية مسلمة تزوجت أربع مسيحيين فكيف أقنعتهم وأقنعوها تحدثت عن جراح سبعة في اليمن.. صحيفة فرنسية تفضح حقيقة مواقف كل القوى الدولية من اليمن وكيف حولتها الى مكان مغلق لأوبئة العالم ثاني عاصمة عربية تعلن المواجهة ضد الامارات العربية المتحدة .. شاهد بالفيديو والصور رويترز تكشف عن أول اتفاق بين إسرائيل والإمارات بعد تطبيع العلاقات هكذا استقبل سعد الحريري حكم المحكمة الدولية في اغتيال والده مقرب من صلاح يكشف مفاجأة بشأن مستقبل المصري رئيس الموساد الاسرائيلي في الامارات وطحنون يستقبله بحفاوة ويشيد به سلطان عُمان يطيح بوزير الخارجية ويصدر 28 مرسوما سلطانيا هاما حيلة جديدة للانتقالي يلتف بها على اتفاق الرياض ويستخدمها بدلا عن الادارة الذاتية أمطار متفرقة وأجواء حارة ورياح شديدة على هذه المناطق في اليمن
قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في مؤتمر صحفي بعد انتهاء جلسة المحكمة الدولية في اغتيال الحريري، إن زمن ارتكاب الجريمة السياسية دون عقاب قد ولى، وأن هذه رسالة اللبنانيين والمحكمة الدولية التي أصدرت إدانتها لواحد من المتهمين الأربعة بقضية اغتيال رفيق الحريري.
وقال:"لقد ضحينا بأغلى ما عندنا ولن نتخلى عن لبنان، ومن عليه أن يضحي اليوم هو حزب الله، كون الذين نفذوا الاغتيال ينتمون له".
وأضاف:"المحكمة الدولية توصلت إلى أن سليم عياش متهم وأن الجريمة مثبتة عليه، ولا شك أن هناك الكثير من المعلومات لم تتمكن المحكمة من الحصول عليها بسبب الأوضاع في لبنان".
وألمح إلى أنه ليس من مهمة المحكمة توجيه اتهامات سياسية، وأن مصداقية المحكمة أنها لم توجه أحكامها للمتهمين الأربعة.
وقال:"لن تستكين حتى تنفيذ القصاص بقتلة الحريري، ولن نقبل بجعل لبنان مرتعا للقتلة والإفلات من العقاب"
وأكد أن القضية لم تنته هنا، فهناك قضايا حول محاولات اغتيال أخرى كمحاولة اغتيال الوزير السابق مروان حمادة.