هكذا استقبل سعد الحريري حكم المحكمة الدولية في اغتيال والده

الثلاثاء 18 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في مؤتمر صحفي بعد انتهاء جلسة المحكمة الدولية في اغتيال الحريري، إن زمن ارتكاب الجريمة السياسية دون عقاب قد ولى، وأن هذه رسالة اللبنانيين والمحكمة الدولية التي أصدرت إدانتها لواحد من المتهمين الأربعة بقضية اغتيال رفيق الحريري.

وقال:"لقد ضحينا بأغلى ما عندنا ولن نتخلى عن لبنان، ومن عليه أن يضحي اليوم هو حزب الله، كون الذين نفذوا الاغتيال ينتمون له".

وأضاف:"المحكمة الدولية توصلت إلى أن سليم عياش متهم وأن الجريمة مثبتة عليه، ولا شك أن هناك الكثير من المعلومات لم تتمكن المحكمة من الحصول عليها بسبب الأوضاع في لبنان".

وألمح إلى أنه ليس من مهمة المحكمة توجيه اتهامات سياسية، وأن مصداقية المحكمة أنها لم توجه أحكامها للمتهمين الأربعة.

وقال:"لن تستكين حتى تنفيذ القصاص بقتلة الحريري، ولن نقبل بجعل لبنان مرتعا للقتلة والإفلات من العقاب"

وأكد أن القضية لم تنته هنا، فهناك قضايا حول محاولات اغتيال أخرى كمحاولة اغتيال الوزير السابق مروان حمادة.