رئيس الموساد الاسرائيلي في الامارات وطحنون يستقبله بحفاوة ويشيد به

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استقبل طحنون بن زايد آل نهيان،يوم الثلاثاء مستشار الأمن الوطني الاماراتي، يوسي كوهين، رئيس الموساد ومبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يزور دولة الإمارات حالياً.
وبحسب الاعلام الاماراتي فقد أشاد طحنون بالجهود المبذولة من يوسي كوهين والتي ساهمت في نجاح التوصل لما اسماها معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.
وناقش الجانبان آفاق التعاون في المجالات الأمنية، وتبادلا وجهات النظر في التطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الجهود التي تبذلها الدولتان لاحتواء فيروس كوفيد19.
واشارت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية الى ان الجانبان تطرقا في حديثهما إلى سبل دعم معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، والتي بموجبها تم وقف ضم الأراضي الفلسطينية، كما سيكون للمعاهدة دور في إحلال السلام في المنطقة، بالإضافة لفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
واعلن الخميس الماضي تطبيع العلاقات رسميا بين اسرائيل والامارات ما آثار غضبا عربيا واسلاميا واسعا.