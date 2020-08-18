أمطار متفرقة وأجواء حارة ورياح شديدة على هذه المناطق في اليمن

الثلاثاء 18 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 239

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات، فيما ستكون الأجواء حارة على المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته التنبيهية ليوم الثلاثاء، أن أمطاراً متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً ستهطل خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من محافظة صعدة شمالاً وحتى محافظة تعز وأجزاء من محافظة لحج جنوباً.

وأشار إلى احتمال امتداد الأمطار شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية حتى غرب هضبة حضرموت، فيما قد تشهد أجزاء من السواحل الشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها أمطار متفرقة.

وأفاد المركز بأن الأجواء ستكون حارة على المناطق الصحراوية والساحلية مع رياح موسمية شديدة في المياه الإقليمية وحول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والتدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة للضباب أو السحب المنخفضة خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية.

ودعا المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، منبهاً ربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر شرق خليج عدن وما جاوره وحول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.

وأفاد المركز بهطول أمطار مساء أمس بلغت كمياتها في محافظة المحويت 13.3ملم وفي حجة 8.8 ملم، وفي صرفيت المهرة 0.8 مم ، كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء أخرى من المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية .