استثمارات سعودية يمنية في المحافظات المحررة ومستشار هادي يؤكد الجاهزية

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قال رئيس مجلس الأعمال السعودي- اليمني الدكتور عبد الله بن مرعي "إن المجلس تمكن بعد التنسيق مع الجهات المختصة في اليمن، تأسيس شركات وجهتها الرئيسية اليمن بداية من المحافظات المحررة وتالياً نحو جميع المحافظات اليمنية".
جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع مستشار رئيس الجمهورية الدكتور أحمد عبيد بن دغر.
وأشار مرعي إلى اهتمام المجلس بتوجيه من قيادة المملكة بإعمار وتنمية اليمن وعلى وجه الخصوص المناطق المحررة في الظرف الراهن.
من جانبه أكد مستشار الرئيس "أن بعض المناطق المحررة جاهزة للاستثمارات المشتركة السعودية اليمنية وفي مجالات عديدة تتوفر فيها ظروف مناسبة للعمل المشترك مع القطاع الخاص اليمني، والمستثمرين اليمنيين".
كما استمع إلى شرح حول مجالات التعاون الممكنة والمحتملة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يترأسه سفير المملكة لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، الذي يقوم بالعديد من المهام التنموية في اليمن.
واشاد بن دغر بالجهود التي يقوم بها مجلس الأعمال السعودي اليمني والذي حرك من خلاله مياه راكدة كانت الظروف المعقدة قد صنعتها وتسببت في الكثير من المشكلات.