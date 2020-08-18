الحكومة اليمنية تستبق جلسة مجلس الامن بتوجيه مناشدة ومطالب

الثلاثاء 18 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وجهت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء مناشدة بشأن ازمة خزان صافر وطالبت مجلس الامن والمجتمع الدولي بالتدخل.

وقالت الخارجية اليمنية عبر حسابها الرسمي في تويتر ان مليشيا الحوثي تستخدم خزان صافر ورقة ابتزاز سياسي.

كما طالبت مجلس الأمن بعدم السماح باستمرار اختطاف خزان صافر من قبل مليشيات مسلحة تهدد اليمن والاقليم والعالم.

ودانت الخارجية اليمنية ما وصفته ت استمرار مراوغة مليشيا الحوثي ورفضها السماح للفريق الأممي بالوصول للخزان العائم صافر.

يأتي هذا استباقا لجلسة مرتقبة لمجلس الامن اليوم بشأن اليمن تناقش ملفات مهمة منها ما يتعلق بازمة صافر.