رئيس الجاليات اليمنية في العالم..قطر استفزت اليمنيين وعلاقة بالحوثي وصمة عار

الثلاثاء 18 أغسطس-آب 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ندد رئيس المجلس الأعلى للجاليات اليمنية حول العالم، رئيس جالية جدة، مهدي حاتم النهاري، بالتواطؤ القطري مع المليشيا الحوثية الإيرانية باختطافها لمواطنة يمنية وتهريبها إلى جيبوتي، مؤكداً أن الدوحة استفزت الشعب اليمني، وعلاقتها بالحوثي فضيحة كبرى ووصمة عار لن ينساها التاريخ اليمني.

وقال النهاري : التنسيق الحوثي الإيراني القطري ليس جديدا، بل إن المعلومات تؤكد وجود اتصالات بين مثلث الشر الإرهابي لاستهداف الشعب اليمني وشرعيته، وقد بدا جلياً بعد استجابة الدوحة لخطاب من الحكومة الانقلابية في صنعاء وترحيلها لمواطنة يمنية، متجاوزين كل الأعراف والقوانين الإنسانية.

وأضاف: «هذا الموقف القطري الشاذ خارج عن النظام العالمي الدولي والإسلامي، بل يعارض القرارات الدولية التي تجرم التعامل مع الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران»، موضحاً أن اليمن يمر بظرف استثنائي والكثير من الدول العربية والغربية فتحت أبوابها لليمنيين، لكن هذه الدويلة تتعمد الإساءة للشعب اليمني وعدم احترام الأعرف والتقاليد ولا حتى القيم الدينية.

وأشار النهاري إلى أن اختطاف حياة البيضاني ومحاولة تسليمها للمجرمين الذين يريدون تصفيتها تعد جريمة كبيرة، ويجب محاسبة ومساءلة السلطات في الدوحة على هذه الجريمة من قبل المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة.

وشدد رئيس المجلس الأعلى للجالية اليمنية بالقول: «نحن في الجالية اليمنية نقف صفاً واحداً مع الشرعية؛ ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وندعم كل خيارات التحالف العربي بقيادة السعودية الهادفة إلى حماية الشعب اليمني واستعادة مؤسساته من أيادي العصابات الانقلابية».

وطالب النهاري قطر بالتعامل بندية مع الشعب اليمني الذي كان كريماً معها طوال السنوات الماضية، رغم مؤامراتها ضد الشرعية، مشيداً بمواقف السعودية الأخوية وحرصها الدائم على أبناء الجالية اليمنية.

واختتم حديثه بالقول: «كان الأحرى بقطر أن تحذو حذو السعودية التي فتحت أبوابها لأكثر من مليون ونصف المليون يمني بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين الذين فروا إلى المملكة وتقدم لهم كل الرعاية كمواطنين سعوديين وليس يمنيين قهرتهم الحرب وشردهم الحوثي».