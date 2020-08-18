قرقاش ..توقيع المعاهدة مع إسرائيل تمثل تحولاً استراتيجياً وايجابياً للعرب و خطوه جريئة حركت المياه الساكنة

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أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن "معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل تمثل تحولا استراتيجيا إيجابيا للعرب"، مؤكداً أن الخطوة الإماراتية الجريئة حرّكت مياهاً ساكنة".
وقال قرقاش، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "المواقف تجاه معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية لم تشهد جديداً على الصعيدين العربي، فخطوط التماس على حالها، قبل الإعلان عن المعاهدة وبعده، والأصوات العالية هي ذاتها، ما يؤشر إلى أن الحوار العقلاني والموضوعي حيال أهم القضايا لا يزال بعيداً".
وأضاف في تغريدة أخرى: "بالمقابل نجد أن كل عاصمة فاعلة وشخصية دولية معتبرة أشادت بالمعاهدة وباركتها، وقدّرت هذا التحول الاستراتيجي.
أما الخاسرون من هذا التحول فهم تجار وسماسرة القضايا السياسية.
واختتم قرقاش التغريدات بالقول: "الخطوة الإماراتية الجريئة حركت مياها ساكنة آسنة، فتغيير المشهد ضروري لتجاوز مصطلحات مؤلمة في ماضي عالمنا العربي كالنكبة والنكسة والحروب الأهلية.
ومن هنا، فإن المعاهدة تأتي في سياق العديد من المبادرات للسلام وستحمل في ثناياها تحوّلاً استراتيجياً إيجابياً للعرب".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".
كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".