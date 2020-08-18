مسؤول عربي : أسرائيل جزء لا يتجزأ من الأرض العربية والتاريخ يجمعنا باليهود

الثلاثاء 18 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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قال قائد شرطة دبي سابقا، ضاحي خلفان تميم، يوم الاثنين، إنه على الجميع أن يدرك أن اتفاق الإمارات مع إسرائيل سيكون الطريق إلى بر الأمن والاستقرار وقيام الدولة الفلسطينية على أراضيها.

وأضاف خلفان في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، "ليس من مصلحة إسرائيل أن تكون في عزلة عن المحيط المجاور لها، وليس للعرب مصلحة في عزل إسرائيل عن دول الجوار".

وتابع قائد شرطة دبي سابقا، "إسرائيل دولة في المنطقة وجزء لا يتجزأ من الأرض العربية.. حتى لو قسمتها السياسة.. فإن التاريخ والجغرافيا يجمعنا باليهود".

وأردف، "فكرة رمي إسرائيل في البحر.. من زمان قلنا لكم هذا الكلام فارغا.. وفكرة إسرائيل هو من الفرات إلى النيل كلام فارغ... اجعلوا الأرض واحدة وإن اختلفت الأديان.. اجعلوا البشر أصدقاء.. وإن كانت من قبل أُججت مشاعرها بالكراهية.. زمان قلت لكم اليهود عيال عمنا.. والبعض زعل".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد يوم الخميس 13 أغسطس/آب الجاري، التوصل لاتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.