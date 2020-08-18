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تصعيد خطير لمليشيات الإنتقالي في أبين وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين

الثلاثاء 18 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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قالت مصادر محلية ان 3 قتلى من مسلحي مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، وأصيب 13 آخرون، إثر معارك مع القوات الجيش الوطني في محافظة أبين .

وقال مصدر طبي في مستشفى الرازي في محافظة أبين، طلب عدم ذكر اسمه "ان 3 جثث لمسلحين من مليشيات الانتقالي وصلت إلى المستشفى، بالإضافة إلى 13 مصابًا.

فيما قال المتحدث باسم مليشيات المجلس الانتقالي النقيب محمد النقيب، على صفحته بتويتر، إن 2 من مسلحي الانتقالي قتلوا، في قصف مدفعي للقوات الحكومية، في جبهتي الشيخ سالم والطرية "شمالي شرق عاصمة أبين "زنجبار.

ووفقا لسكان محليين في عاصمة أبين زنجبار، فإن أصوات القذائف في المعارك الدائرة شمال وشرق زنجبار، تستمع وبشكل كبير في معظم أحياء المدينة الساحلية، فيما شوهدت سيارات الإسعاف وهي تهرع لإنقاذ المصابين.‎

وتأتي المعارك رغم وصول لجنة عسكرية سعودية، الخميس، إلى عدن للإشراف على انسحاب قوات مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي من المواقع العسكرية، والمؤسسات التي سيطرت عليها سابقا، بالإضافة إلى قيامها أيضا بعملية فصل القوات في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

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