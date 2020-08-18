مسؤول عربي : أسرائيل جزء لا يتجزأ من الأرض العربية والتاريخ يجمعنا باليهود تصعيد خطير لمليشيات الإنتقالي في أبين وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين شاهد بالفيديو اغماء لأول مراسل قناة إسرائيلية بدبي على الهوا بدعم اماراتي وتشجيع أمريكي .. المبعوث الدولي يقود مهمة جديدة خارج مسرح الحرب والسلام في اليمن إصابة طفلة برصاص قناص حوثي في تعز.. شاهد صور مؤلمة أثناء قيام طفل آخر بسحبها لاسعافها رئيس جهاز ”الموساد“ الإسرائيلي يصل الامارات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التطبيع تصعيد متواصل بين القوات الحكومية ومليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ في أبين داعية ابوظبي وسيم يوسف يتجاوز كل الحدود الدينية إرضاء للإمارات متى يكون الكسل من أعراض مرض خطير؟ اتفاق على حكومة كفاءات.. ”معين عبدالملك“ يواصل مشاورات تشكيل الحكومة بلقاء هام مع قيادات حزب التجمع اليمني للاصلاح
قالت مصادر محلية ان 3 قتلى من مسلحي مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، وأصيب 13 آخرون، إثر معارك مع القوات الجيش الوطني في محافظة أبين .
وقال مصدر طبي في مستشفى الرازي في محافظة أبين، طلب عدم ذكر اسمه "ان 3 جثث لمسلحين من مليشيات الانتقالي وصلت إلى المستشفى، بالإضافة إلى 13 مصابًا.
فيما قال المتحدث باسم مليشيات المجلس الانتقالي النقيب محمد النقيب، على صفحته بتويتر، إن 2 من مسلحي الانتقالي قتلوا، في قصف مدفعي للقوات الحكومية، في جبهتي الشيخ سالم والطرية "شمالي شرق عاصمة أبين "زنجبار.
ووفقا لسكان محليين في عاصمة أبين زنجبار، فإن أصوات القذائف في المعارك الدائرة شمال وشرق زنجبار، تستمع وبشكل كبير في معظم أحياء المدينة الساحلية، فيما شوهدت سيارات الإسعاف وهي تهرع لإنقاذ المصابين.
وتأتي المعارك رغم وصول لجنة عسكرية سعودية، الخميس، إلى عدن للإشراف على انسحاب قوات مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي من المواقع العسكرية، والمؤسسات التي سيطرت عليها سابقا، بالإضافة إلى قيامها أيضا بعملية فصل القوات في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.