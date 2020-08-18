شاهد بالفيديو اغماء لأول مراسل قناة إسرائيلية بدبي على الهوا

الثلاثاء 18 أغسطس-آب 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة سقوط مراسل قناة إسرائيلية مغشيا عليه خلال بث مباشر من دبي.

ووثق الفيديو لحظة انهيار مراسل قناة "13" العبرية أرضا.

وقبل أن يقع مغشيا عليه، ظهرت علامات التعب على قسمات وجهه، حيث بدا شاحب الوجه بعينين مرخيتين للأسفل.

وباتت الإمارات أول دولة خليجية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، وثالث دولة عربية بعد مصر والأردن، حيث أعلنت تل أبيب وأبوظبي يوم الخميس 13 أغسطس عن تطبيع العلاقات بينهما.