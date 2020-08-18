بدعم اماراتي وتشجيع أمريكي .. المبعوث الدولي يقود مهمة جديدة خارج مسرح الحرب والسلام في اليمن

الثلاثاء 18 أغسطس-آب 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 251

التقي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، الأحد، وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات أنور قرقاش، في جولة لبحث استهلها الاثنين الماضي من الرياض لحث الملف اليمني.

وذكرت وسائل إعلامية إماراتية، أن غريفيث أطلع قرقاش مستجدات الوضع في اليمن ومشاوراته الأخيرة بشأن جهود وقف إطلاق النار و تطور مسار العملية السياسية في اليمن.

ومن المتوقع أن يلتقي غريفيث قيادات في المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، لبحث جهود وقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق الرياض، وفق مراقبين.

وتأتي زيارة غريفيث إلى أبو ظبي في ظل أنباء عن وجود ترتيبات إماراتية وبرعاية أمريكية لإنهاء تواجد اليهود في اليمن وإجلائهم إلى الامارات بتنسيق مع إيران داعمة الحوثيين، وذلك بعد أيام من إعلان الامارات تطبيع علاقتها مع اسرائيل.

ونقلت صحيفة " العربي الجديد"، السبت، عن حاخام في الطائفة اليهودية باليمن، طلب عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية، قوله، إن ترتيبات تجرى لإنهاء وجود الطائفة ونقل نحو 100 شخص إلى أبوظبي، بعد رفضهم عروضاً سابقة بالانتقال إلى إسرائيل أو الولايات المتحدة.

ووفقاً للحاخام فقد وافق نحو 40 فرداً على الانتقال للإمارات التي رحّبت باستضافتهم بعد طلب من الإدارة الأميركية.

وقالت المصادر إن صفقة إجلاء آخر يهود اليمن تتم برعاية أميركية وإشراف مباشر من المبعوث الأممي لدى اليمن، البريطاني مارتن غريفيث، وتنسيق إماراتي ـ إيراني رفيع، حيث طلبت أبوظبي من طهران التدخّل لدى الحوثيين لتسهيل عملية الإجلاء، كما سيتم استقدام عشرات من اليهود اليمنيين إلى أبوظبي، من تل أبيب ولندن ونيويورك.

وفي التاسع من الشهر الجاري أعلنت دولة الإمارات لم شمل عائلة يهودية من اليمن ببقية أفرادها المقيمين بلندن، ليجتمعوا معاً في دولة الإمارات بعد فراق دام 15 عاماً.

والجمعة أنهى غريفيث زيارته للرياض، بعد لقاءات مع مسؤولين يمنيين وسعوديين بشأن مقترحات معدلة لمبادرة وقف إطلاق النار في اليمن.