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إصابة طفلة برصاص قناص حوثي في تعز.. شاهد صور مؤلمة أثناء قيام طفل آخر بسحبها لاسعافها

الإثنين 17 أغسطس-آب 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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أصيبت طفلة، مساء الاثنين 17 اغسطس/آب، برصاص قناص ميليشيا المتمردين الحوثيين في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).

وقالت مصادر محلية أن الطفلة "روايد" أصيبت بجروح خطيرة في الرأس برصاص قناصة مليشيات الحوثي المتمركز في معسكر الأمن المركزي.

وأشارت المصادر إلى أن الطفلة تعرضت للقنص عندما كانت تجلب الماء في منطقة كلابة (شمال شرق المدينة).

ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا مؤلمة لحظة قيام طفل آخر بسحبها لاسعافها.

وتتعمد مليشيات الحوثي منذ نحو أربعة أعوام استهداف المدنيين والقرى والأحياء السكنية في مدينة تعز، وسقط خلال القصف آلاف المدنيين بين قتيل وجريح ومعاق معظمهم من النساء والأطفال.

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