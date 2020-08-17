رئيس جهاز ”الموساد“ الإسرائيلي يصل الامارات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التطبيع تصعيد متواصل بين القوات الحكومية ومليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ في أبين داعية ابوظبي وسيم يوسف يتجاوز كل الحدود الدينية إرضاء للإمارات متى يكون الكسل من أعراض مرض خطير؟ اتفاق على حكومة كفاءات.. ”معين عبدالملك“ يواصل مشاورات تشكيل الحكومة بلقاء هام مع قيادات حزب التجمع اليمني للاصلاح بالفيديو.. لماذا رفضت زوجة ترامب الإمساك بيده أثناء هبوطهما من الطائرة الرئاسة تفاصيل زيارة غامضة لوزيرا الدفاع التركي والقطري الى ليبيا تقرير بتفاصيل معارك هي الأقوى منذ أكثر من شهرين في مأرب وصنعاء والجوف والبيضاء ما حقيقة طلب ميسي الرحيل فورا من برشلونة؟ القبض على عروسان ليلة زفافهما
وصل رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين، الإثنين 17 اغسطس/آب، إلى الإمارات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التطبيع المزمع توقيعه بين البلدين، بحسب إعلام عبري.
وقالت هيئة البث الرسمية إن "كوهين" وصل إلى الإمارات لإجراء محادثات حول الاتفاق مع إسرائيل الذي أعلن التوصل إليه الخميس، دون مزيد من التفاصيل.
فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "وصل مسؤول أمني إسرائيلي كبير إلى أبوظبي ظهر يوم الإثنين في إطار محادثات لإقامة علاقات بين الإمارات وإسرائيل، استعدادا لتوقيع الاتفاق في الأسابيع أو الأشهر المقبلة".
والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.
ويأتي الاتفاق بين أبو ظبي وتل أبيب تتويجًا معلنًا لسلسلة ممتدة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين على مدى سنوات.
وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".