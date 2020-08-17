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رئيس جهاز ”الموساد“ الإسرائيلي يصل الامارات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التطبيع

الإثنين 17 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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وصل رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين، الإثنين 17 اغسطس/آب، إلى الإمارات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التطبيع المزمع توقيعه بين البلدين، بحسب إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الرسمية إن "كوهين" وصل إلى الإمارات لإجراء محادثات حول الاتفاق مع إسرائيل الذي أعلن التوصل إليه الخميس، دون مزيد من التفاصيل.

فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "وصل مسؤول أمني إسرائيلي كبير إلى أبوظبي ظهر يوم الإثنين في إطار محادثات لإقامة علاقات بين الإمارات وإسرائيل، استعدادا لتوقيع الاتفاق في الأسابيع أو الأشهر المقبلة".

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

ويأتي الاتفاق بين أبو ظبي وتل أبيب تتويجًا معلنًا لسلسلة ممتدة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين على مدى سنوات.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

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