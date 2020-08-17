غرق 5 شباب يمنيين في أحد شواطئ أمريكا

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أفادت مصادر اعلامية، الاثنين 17 اغسطس/آب، بغرق خمسة شبان يمنيين في أحد شواطئ ولاية انديانا الأمريكية.
وقالت المصادر إن خمسة شباب يمنيين غرقوا بعد انقلاب قارب كانوا يستقلونه في عمق البحر.
وذكرت أن شرطة ولاية إنديانا عثرت على شابين الأول يبلغ من العمر 15 عاما والاخر يبلغ من العمر 18 عاما وتم نقلهما الى المستشفى فيما ما يزال الثلاثة الاخرين مفقودين حتى الان.
وبحسب المصادر، فإن شرطة مدينة بورتاغ بولاية إنديانا، أفادت بأن الشاب اليمني محمد الصلاحي لا يزال مفقود، و ستتم استمرارية عمليات البحث عنه مع شروق الشمس.
كما أعلنت فرق الإنقاذ عن توقف عمليات البحث بسبب ارتفاع الامواج واضطراب حركة البحر على أن يتم استئنافها غدا.
ولم يصدر بعد أي تعليق من السفارة اليمنية في واشنطن حول الأمر.