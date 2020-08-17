آخر الاخبار

رئيس جهاز ”الموساد“ الإسرائيلي يصل الامارات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التطبيع تصعيد متواصل بين القوات الحكومية ومليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ في أبين داعية ابوظبي وسيم يوسف يتجاوز كل الحدود الدينية إرضاء للإمارات متى يكون الكسل من أعراض مرض خطير؟ اتفاق على حكومة كفاءات.. ”معين عبدالملك“ يواصل مشاورات تشكيل الحكومة بلقاء هام مع قيادات حزب التجمع اليمني للاصلاح بالفيديو.. لماذا رفضت زوجة ترامب الإمساك بيده أثناء هبوطهما من الطائرة الرئاسة تفاصيل زيارة غامضة لوزيرا الدفاع التركي والقطري الى ليبيا تقرير بتفاصيل معارك هي الأقوى منذ أكثر من شهرين في مأرب وصنعاء والجوف والبيضاء ما حقيقة طلب ميسي الرحيل فورا من برشلونة؟ القبض على عروسان ليلة زفافهما

سقوط مقذوف حوثي على قرية سعودية قرب الحدود

الإثنين 17 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
عدد القراءات 315

سقط مقذوف عسكري أطلقته جماعة الحوثي، الإثنين 17 اغسطس/آب، على قرية سعودية في منطقة جازان قرب الحدود مع اليمن.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامد، في بلاغ، أنه تم رصد "سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ‎إيران على إحدى القرى الحدودية".

وأكد ان سقوط المقذوف تسبب في تضرر منزلين متجاورين ومركبة إثر الشظايا المتطايرة، دون أن يترتب على ذلك أي إصابات أو وفيات، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وبشكل متكرر، يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلف بعضها خسائر بشرية ومادية.

إقراء أيضاً
غرق 5 شباب يمنيين في أحد شواطئ أمريكا
تصعيد متواصل بين القوات الحكومية ومليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ في أبين
اتفاق على حكومة كفاءات.. ”معين عبدالملك“ يواصل مشاورات تشكيل الحكومة بلقاء هام مع
تقرير بتفاصيل معارك هي الأقوى منذ أكثر من شهرين في مأرب وصنعاء والجوف والبيضاء
الكشف عن تحولات جديدة ليست في صالح اليمنيين ودعوة لـ”قوى الشرعية“ للإستعداد لما
الامارات تبدأ بمكافئة اسرائيل من اليمن والصفقة تطبخ في ابوظبي باشراف المبعوث ..
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس