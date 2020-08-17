سقوط مقذوف حوثي على قرية سعودية قرب الحدود

الإثنين 17 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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سقط مقذوف عسكري أطلقته جماعة الحوثي، الإثنين 17 اغسطس/آب، على قرية سعودية في منطقة جازان قرب الحدود مع اليمن.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامد، في بلاغ، أنه تم رصد "سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ‎إيران على إحدى القرى الحدودية".

وأكد ان سقوط المقذوف تسبب في تضرر منزلين متجاورين ومركبة إثر الشظايا المتطايرة، دون أن يترتب على ذلك أي إصابات أو وفيات، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وبشكل متكرر، يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلف بعضها خسائر بشرية ومادية.