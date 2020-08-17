داعية ابوظبي وسيم يوسف يتجاوز كل الحدود الدينية إرضاء للإمارات

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واصل الداعية الإماراتي من أصول أردنية وسيم يوسف، إثارة الجدل ، باعتذاره من الإسرائيليين.
وقدم يوسف في سلسلة تغريدات باللغة الإنجليزية تغزل بها بالإسرائيليين، معتذرا في أحدها عن أي إساءة كان توجه لهم بها سابقا.
وقال: "عندما رأيت بعض الفلسطينيين يحرقون علم بلدي (الامارات) بسبب معاهدة السلام مع إسرائيل، قررت أن أعتذر لكل رجل إسرائيلي إذا أسأت له في الماضي".
وتابع في تغريدة أخرى: "الشعب الإماراتي وبسبب سعادته مع الاتفاق، نسي جائحة كورونا".
وزعم يوسف أن "السلطة وحماس وفتح والجهاد، يتاجرون بالقضية الفلسطينية منذ 70 عاما، وحان الوقت الآن لسلام، ووضع حد لتجار الموت ولصوص الأموال والتبرعات".
وأثارت تغريدات وسيم يوسف جدلا واسعا، لا سيما أنه حاول الزعم أن الصراع بين العرب والفلسطينيين من جهة، والاحتلال الإسرائيلي من جهة، هو صراع ديني بحت.
واتهم يوسف الفلسطينيين والعرب بمحاربة الديانة اليهودية.