اتفاق على حكومة كفاءات.. ”معين عبدالملك“ يواصل مشاورات تشكيل الحكومة بلقاء هام مع قيادات حزب التجمع اليمني للاصلاح

الإثنين 17 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 698

التقى رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك، الاثنين 17 اغسطس/آب، قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح، ضمن مشاوراته المستمرة مع المكونات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأحاط معين عبدالملك، قيادات حزب الإصلاح، بكافة التطورات والمستجدات، والاهمية القصوى لتضافر جميع الجهود من اجل انجاز تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية وفق الجدول الزمني المحدد.

وجدد رئيس الوزراء المكلف، التأكيد على أهمية الاجماع من قبل كل الأطراف على ان تكون الحكومة الجديدة من ذوي الكفاءات والخبرة والاختصاص حتى تكون فاعلة وقادرة على القيام بمهامها والتعامل مع الازمات المركبة وفي مقدمتها استكمال انهاء الانقلاب الحوثي، وإنقاذ الاقتصاد وتحسين الخدمات وتجفيف منابع الفساد وتحقيق إصلاحات حقيقية وجذرية في عمل مؤسسات الدولة وضبط الإيرادات العامة.

وشدد على ضرورة المزيد من التلاحم وتوحيد الصف الوطني تحت قيادة الرئيس عبدربه منصور هادي حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا وتفويت الفرصة على كل من يريد شق الصف وحرف بوصلة المعركة المصيرية والوجودية لليمن وشعبها.

كما تدارس اللقاء، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية، ما تم إنجازه على صعيد تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، واهمية المضي في تنفيذها كمنظومة متكاملة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية، وتضافر الجهود لإنقاذ الاقتصاد الوطني وتخفيف معاناة المواطنين وتوحيد الصف الوطني في معركة اليمن والعرب المصيرية ضد المشروع الإيراني.

من جانبهم، هنأ قيادات حزب الإصلاح معين عبدالملك، على الثقة التي نالها وإعادة تكليفه من لقيادة الحكومة الجديدة، مؤكدين دعمهم الكامل في ان تكون الحكومة الجديدة من ذوي الكفاءات والاختصاص حتى تقوم بمسؤولياتها وواجباتها على الوجه الأمثل.

والسبت المنصرم 15 اغسطس/آب، التقى رئيس الحكومة المكلف، معين عبدالملك، قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، وسبقه لقاء، الخميس، بعدد من ممثلي ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الإمارات، في إطار المشاورات مع المكونات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة.