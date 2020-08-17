بالفيديو.. لماذا رفضت زوجة ترامب الإمساك بيده أثناء هبوطهما من الطائرة الرئاسة

الإثنين 17 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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رفضت ميلانيا ترامب، الإمساك بيد زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء هبوطهما من طائرة الرئاسة، لتثير الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ميلانيا ترامب، في مقطع فيديو، وهي ترتدي حذاء بكعب عال بينما كانت تحاول الإمساك بفستانها الذي كان يطير بفعل الرياح العاصفة؛ حيث حاول ترامب ثانية الإمساك بيد زوجته قبل أن يضع يده اليمنى أخيرا على أسفل ظهرها.

وتباينت الآراء حول لغة جسد الزوجين، إذ كتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: " كلا.. إنها لا تريده أن يلمسها" ، بينما علق آخر:" إنها تحاول الإمساك بثوبها بسبب الرياح".