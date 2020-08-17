تفاصيل زيارة غامضة لوزيرا الدفاع التركي والقطري الى ليبيا

الإثنين 17 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 134

شهدت العاصمة الليبية طرابلس مباحثات رفيعة إثر زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي اكار، ووزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، فضلًا عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وشهدت الساعات الماضية حراكا مكثفا بشأن الأزمة الليبية على جبهات عدة، وذلك عبر مباحثات واتصالات بين الأطراف المعنية، إلى جانب زيارة الوزراء الـ3 إلى طرابلس.

ووصل بشكل مفاجئ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى العاصمة الليبية طرابلس، وعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة.

وقالت الرئاسة التركية في بيان لها الإثنين إن اتصالًا هاتفيا جرى بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناولا خلاله آخر المستجدات في شرق البحر الأبيض المتوسط وليبيا.

وأشارت الرئاسة التركية إلى أن أردوغان وبوتين أكّدا خلال الاتصال الهاتفي على أهمية مواصلة الحوار والتعاون الوثيق بين البلدين في هذا السياق.

بدورها قالت الرئاسة الروسية إن الاتصال ركز بالأساس على الأزمة في ليبيا، حيث ألقى الضوء على الحاجة لاتخاذ خطوات حقيقية باتجاه وقف دائم لإطلاق النار.

ووصل إلى طرابلس وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في زيارة رسمية التقيا خلالها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

ويناقش العطية وأكار مع المسؤولين الليبيين مستجدات الأوضاع في ليبيا، خاصة في مدينة سرت ومنطقة الجفرة وسط ليبيا، والبدء في حوار سياسي سلمي. وفق موقع "الجزيرة نت".

وفي السياق ذاته، تباحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو بشأن التطورات الجارية في الملف الليبي وشرق المتوسط وسوريا.

وقال تشاووش أوغلو بعد لقائه بومبيو على هامش زيارة رسمية لجمهورية الدومينيكان إنهما بحثا العلاقات بين البلدين والملفات الساخنة، وعلى رأسها ليبيا، والتوصل إلى اتفاق على مواصلة التشاور على مستوى الخبراء في الشأن الليبي.