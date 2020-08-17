تقرير بتفاصيل معارك هي الأقوى منذ أكثر من شهرين في مأرب وصنعاء والجوف والبيضاء

الإثنين 17 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 404

اندلعت، الاثنين 17 اغسطس/آب، معارك هي الأقوى منذ أكثر من شهرين، بين مليشيا الحوثي وقوات الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية في محافظات مأرب والجوف وصنعاء، والبيضاء، في ظل خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين وتقدم مستمر لقوات الجيش الوطني.

وأفاد الجيش الوطني، بمقتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية نهم (شرقي محافظة صنعاء).

وبحسب وكالة ”سبأ“، فقد شنت قوات الجيش، صباح اليوم، عدة هجمات مباغتة على مواقع تمركز مليشيا الحوثي، في جبهة نجد العتق، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

بالتزامن مع ذلك نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عدة غارات جوية على مواقع وتعزيزات مليشيا الحوثي في المديرية ذاتها، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرح في صفوفها، وتدمير عربات تابعة لها.

وذكرت مصادر عسكرية في مأرب، أن قوات الجيش الوطني تشن هجوماً كبيراً ضد مليشيات الحوثيين في أطراف المحافظة باتجاه خولان صنعاء وتجري المعارك في ثلاثة محاور.

كما أفادت مصادر عسكرية بتمكن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة من كسر هجوماً حوثياً في جبهة ”الجوة“ بين محافظتي مأرب والجوف، وشنت هجوما معاكسا، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع.

وأوضحت المصادر بأن المعارك أسفرت عن مقتل 25 عنصرا حوثيا، فيما لا تزال قوات الجيش تحاصر مجموعة من الحوثيين، مشيرة الى إعطاب مدرعة حوثية واغتنام أخرى وعدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

وفي جبهة صرواح غربي المحافظة، دارت معارك عنيفة خلال الساعات الأولى من اليوم الاثنين، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيات.

كما تمكنت قوات الجيش الوطني من كسر هجوم للميليشيا في جبهة المخدرة، وشنت هجوما معاكسا حيث تدور معارك عنيفة.

وبحسب مركز ”سبأ“ فإن نحو 13جثة لعناصر ميليشيا الحوثي مرمية في مناطق الاشتباكات.

ولليوم الخامس على التوالي تشهد جبهات مأرب والجوف وصنعاء معارك عنيفة، تمكنت قوات الجيش الوطني خلالها من إفشال هجمات الحوثيين وتكبيدهم خسائر كبيرة وتحرير مناطق واسعة.



وفي البيضاء، تخوض قوات الجيش الوطني، مسنودين بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، معارك متواصلة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية شمالي البيضاء، لليوم الثاني على التوالي، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي أن أكثر من 40 عنصراً من مليشيات الحوثي قتلوا وجرح آخرون بنيران أبطال الجيش الوطني في جبهة قانية خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب خسائر أخرى في الآليات والمعدات القتالية.

وقال إن عشرات الجثث الحوثية ما تزال متناثرة حتى الآن في الشعاب وبطون الجبال الشاهقة في منطقة قانية، لافتاً إلى أن البعض منها مضى عليها أيام دون أن تنتشلها المليشيات الحوثية كونها من فئة ما يعرف بـ"الزنابيل".

وفي السياق، أضاف المصدر أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدّة غارات مواقع وآليات تابعة للمليشيات في مواقع متفرقة في الجبهة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير آليات من ضمنها عربة bmb وعيار 23.