ما حقيقة طلب ميسي الرحيل فورا من برشلونة؟

الإثنين 17 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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طلب الأرجنتيني ليونيل ميسي الرحيل فورا من نادي برشلونة وعدم الانتظار إلى نهاية عقده العام المقبل، وذلك وفقا لما أعلنه الصحفي مارسيلو بيشلر.

وأوضح الصحفي -في حسابه على تويتر- أن ميسي اتخذ قراره بعد الهزيمة التاريخية أمام بايرن ميونيخ 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل يومين، وهي الخسارة التي يتوقع أن تتسبب في تداعيات كبيرة على النادي الكتالوني.

وعُرف بيشلر بأنه أول صحفي تحدث عن صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان صيف 2017.

ولم يتحدث ميسي بشكل رسمي منذ الخسارة أمام بايرن، وهو ما زاد من التكهنات بشأن مستقبله، خاصة أن عقده سينتهي عام 2021، وهو ما يجعل إدارة النادي الكتالوني أمام حتمية الموافقة على رحيله للاستفادة من صفقة انتقاله بدلا من خسارته مجانا الصيف المقبل.

من جانب آخر، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية أن إدارة برشلونة لم تتلق أي اتصال من ميسي أو محيطه، ونقلت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني عن مصادر قولها إن ميسي لم يتواصل مع رئيس الفريق جوسيب ماريا بارتوميو أو الرئيس التنفيذي أوسكار غارو أو المدير الرياضي إريك أبيدال.

وأكدت الصحيفة أنها تواصلت مع مقربين من اللاعب، ولكنها لم تحصل على نفي أو تأكيد للخبر.

بدورها، نقلت شبكة "بي إن سبورتس" عن مصادر نفيها لوجود نية لدى ميسي من أجل مغادرة برشلونة.

وقال مراسل الشبكة أشرف بن عياد إن "برشلونة يصر على أنه لم يتلق أي قرار أو رغبة في الرحيل من قبل ميسي".

وتحدث صحفيون إسبان عن محاولة من ميسي الضغط على الإدارة عبر تسريب هذا الخبر، بهدف حثها على اتخاذ قرارات معينة تتعلق بمستقبل الفريق.