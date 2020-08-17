القبض على عروسان ليلة زفافهما

الإثنين 17 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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انتهى حفل زفاف في بريطانيا، نهاية غير سعيدة بعد محاصرة الشرطة لهم؛ إثر استغاثات السكان بسبب ارتفاع صوت الأغاني في مكبرات الصوت.

وعلى الرغم من عدم رفع الإجراءات الاحترازية في بريطانيا، إلا أن أحد الأسر أقامت حفل الزفاف بالمخالفة للقوانين، فيما لم يكن لدى السكان مشكلة في ذلك، وإنما بدأت المشكلة عند رفع صوت الأغاني.

ونبه السكان، الشباب لما يفعلوه وهددوهم بإبلاغ الشرطة، وبالفعل تفاجأ العروسان بأن الشرطة تطاردهم في الشارع حتى ألقت القبض عليهم.