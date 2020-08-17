شاهد الصور: ملياردير ينتقم من بوتين بتسريب صور ابنتيه الخاصة

الإثنين 17 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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سرب ملياردير روسي سابق يدعى، سيرجي بوغاشيف، صورًا قديمة لابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذى حرص دائما على إخفاء حياة أولاده بعيدًا عن الأضواء.

وجاء التسريب بعدما خسر بوغاشيف قضية قد رفعه ضد الدولة بقيمة 14 مليار دولار، الأمر الذى دفعه إلى الانتقام من بوتين، وذلك بنشر صور لبناته.

وأظهرت هذه الصور ابنتي الرئيس "كاترينا وماريا"،بصحبة والدتهن وبعض من أصدقائهن أثناء وجودهن في الكرملين في مطلع القرن الحالى، كما وثقت صور أخرى وجودهم في حفلة لفرقة البوب ​​الروسية ستريليكي.

الجدير بالذكر أن بوغاشيف كان أمين صندوق بوتين، إلا أن العلاقة بينهما انقطعت بعدما علم الأخير بعلاقة بوغاشيف مع تولستوي للصحافة.