شاهد فيديو مسرب.. غضب جماهير برشلونة أثناء عودة اللاعبين بعد الهزيمة التاريخية

الإثنين 17 أغسطس-آب 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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استقبل مشجعو برشلونة بغضب وسخط كبيرين وعبارات قاسية اللاعبين لدى عودتهم، مساء السبت، إلى إسبانيا، بعد ساعات من تلقيهم هزيمة تاريخية أمام بايرن ميونيخ (2-8)، في دوري أبطال أوروبا.

ونشر موقع "The Sun" مقطع فيديو، للحظات نزول للاعبي برشلونة من الحافلة وسط صافرات استهجان المشجعين وسخطهم على كل أعضاء الفريق.

وتعرض برشلونة لهزيمة تاريخية أمام بايرن ميونيخ (2-8)، هي الأقسى في تاريخ مشاركات النادي في أعتى المنافسات الأوروبية، أسفرت عن استقالة المدرب كيكي سيتين، حتى الآن، وينتظر إجراء تعديلات على مستوى الإدارة، واحتمال الاستغناء عن خدمات عدد من اللاعبين.