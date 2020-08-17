الكشف عن خفايا وتفاصيل انقاذ محمد بن زايد لبشار الأسد قبيل الإطاحة به شاهد فيديو مسرب.. غضب جماهير برشلونة أثناء عودة اللاعبين بعد الهزيمة التاريخية تحالف روسي صيني لتوجيه ضربة موجعة للدولار الأمريكي .. تفاصيل الاعلان عن منح أول براءة اختراع للقاح ضد كورونا في هذا البلد الامارات تبدأ بمكافئة اسرائيل من اليمن والصفقة تطبخ في ابوظبي باشراف المبعوث .. تفاصيل بيان اماراتي يعلن التضامن الكامل مع السعودية ماذا قال محافظ شبوة عن الحشد الجماهيري الكبير في عتق؟ رسالة ودعوة رسمية من رئيس الكيان الصهيوني لمحمد بن زايد مستشار هادي يتحدث عن مكمن الخطر القادم واكاذيب لن تنطلي على الجنوب ويؤكد بأن عدن ولحج والضالع لن تتأخر بيان أممي مطمئن حول وضع كورونا في اليمن
وسط سباق اللقاحات المحتدم بين مئات الشركات والمختبرات الطبية والبحثية حول العالم، من أجل صد الفيروس المستجد الذي طال أكثر من 21 مليون إنسان حتى الآن، أعلنت الصين منح أول براءة اختراع للقاح ضد كورونا.
وأوضحت وثائق صادرة عن هيئة تنظيم الملكية الفكرية في الصين نشرتها وسائل إعلام رسمية أن شركة كانسينو بيولوجيكس حصلت على موافقة من بكين على براءة اختراع للقاح (إيه دي5-إن سي أو في) ضد كوفيد-19 .
وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية أمس الأحد إن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح لكوفيد-19.
كما نقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين قولها إنه تم إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس.
يذكر أن عدة مشاريع لتطوير لقاحات، كانت قد أظهرت في الآونة الأخيرة نتائج مشجعة بينها المشروع الصيني الذي تم بالتعاون بين معهد أبحاث عسكرية ومجموعة "كانسينو بيولوجيكس" لإنتاج الأدوية.
وأجاز الجيش الصيني نهاية يونيو الماضي استخدام اللقاح في صفوفه حتى قبل بدء المراحل الأخيرة لتجربته.
في المقابل، شكك خبير الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، وعضو خلية مكافحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مطلع الشهر الحالي في سلامة اللقاحات التي يتم تطويرها حاليا في الصين وروسيا أيضاً.
يذكر أن 3 لقاحات تطور في الدول الغربية كانت قد بلغت المرحلة الأخيرة في تجاربها السريرية على البشر، وهي لقاح لشركة "موديرنا" الأميركية، وآخر تطوره جامعة "أوكسفورد" البريطانية بالتعاون مع مختبر "أسترا زينيكا"، وثالث لتحالف "بايو ان تيك-بفايزر" الألماني - الأميركي.