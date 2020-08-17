ماذا قال محافظ شبوة عن الحشد الجماهيري الكبير في عتق؟

الإثنين 17 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو إن أبناء المحافظة حددوا خياراتهم ووقفوا مع شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأضاف بن عديو -في تغريدة على تويتر- عقب المظاهرة الحاشدة التي شهدتها مدينة عتق عاصمة شبوة يوم الأحد "ليس جديدا ولا غريبا أن يقف أبناء شبوة مع شرعية الرئيس هادي ومع الدولة ومؤسساتها".

وتابع "إن كانوا قد احتشدوا اليوم للتعبير سلما عن موقفهم الداعم للشرعية فقد دافعوا عنها قبل ذلك بأرواحهم وقاوموا مشاريع الانقلاب والتمرد عليها وحددوا خياراتهم بالانحياز لها".

وشهدت مدينة عتق (عاصمة المحافظة)، يوم الأحد، مظاهرة حاشدة غير مسبوقة دعا لها الائتلاف الوطني الجنوبي للتأكيد على دعم الشرعية في مواجهة القوى الانقلابية، ورفض مشاريع الإقصاء والتهميش.