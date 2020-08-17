بيان اماراتي يعلن التضامن الكامل مع السعودية ماذا قال محافظ شبوة عن الحشد الجماهيري الكبير في عتق؟ رسالة رسمية من رئيس الكيان الصهيوني الى محمد بن زايد مستشار هادي يتحدث عن مكمن الخطر القادم واكاذيب لن تنطلي على الجنوب ويؤكد بأن عدن ولحج والضالع لن تتأخر بيان أممي مطمئن حول وضع كورونا في اليمن توجيهات مهمة للوزير الميسري هكذا دافعت أبوظبي عن نفسها بعد توعد إيران لها أحمدالحبتور..يكشف عن مفاوضات تسيير رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والإمارات الصين تزف البشائر ...وتعلن رسمياً منح أول براءة اختراع للقاح كورونا الأحزاب اليمنية ..التطبيع مع إسرئيل خروجاً عن الإجماع العربي والأسلامي
افادت وسائل اعلام اليوم الاثنين بأن الرئيس الإسرائيلي بعث رسالة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد تضمنت دعوته رسميا لزيارة القدس.
يأتي هذا بعد ايام قليلة من الاعلان الرسمي لتطبيع العلاقات بين الدولتين 'وهو الاعلان الذي اثار غضبا عربيا واسلاميا واسعا.
ومن المقرر ان يتم التوقيع رسميا على اتفاق التطبيع بين الامارات واسرائيل خلال ايام برعاية امريكية.