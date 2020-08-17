رسالة رسمية من رئيس الكيان الصهيوني الى محمد بن زايد

الإثنين 17 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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افادت وسائل اعلام اليوم الاثنين بأن الرئيس الإسرائيلي بعث رسالة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد تضمنت دعوته رسميا لزيارة القدس.

يأتي هذا بعد ايام قليلة من الاعلان الرسمي لتطبيع العلاقات بين الدولتين 'وهو الاعلان الذي اثار غضبا عربيا واسلاميا واسعا.

ومن المقرر ان يتم التوقيع رسميا على اتفاق التطبيع بين الامارات واسرائيل خلال ايام برعاية امريكية.