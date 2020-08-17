مستشار هادي يتحدث عن مكمن الخطر القادم واكاذيب لن تنطلي على الجنوب ويؤكد بأن عدن ولحج والضالع لن تتأخر

الإثنين 17 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال مستشار الرئيس هادي ورئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر، إن اليمن الاتحادي الجديد يصنع في شبوة وأبين وحضرموت والمهرة وسقطرى.

وأضاف، في مقال كتبه على صفحته في فيسبوك، أن هناك (في تلك المدن) تقال كلمة الحق، ويعلو صوت الشعب الهادر بقيم سبتمبر وأكتوبر ومايو العظيم، هناك ينتصر نور الوحدة، وينتفض الشعب اليمني دفاعاً عن هويته اليمنية وشرعيته الدستورية.

وقال: يدرك شعبنا مكمن خطره القادم في ثوب الإمامة العنصرية السلالية،في اشارة للحوثيين.

وتابع بن دغر: "لم يصمد كثيراً الوعي المزيف، ويرفرف من جديد علم الوحدة ويُنشد نشيدها الوطني، ولن تنطلي على أهلنا في بقية المحافظات الأكاذيب، وسيعود الوعي الثوري الوطني لمنبعه. فالعدو هو الحوثي وإيران، ولدي القناعة التامة والثقة المطلقة أن عدن ولحج والضالع لن تتأخر".

واضاف بن دغر: "إنها من أعطتنا زعماء الثورة والجمهورية والوحدة, ورواد التغيير، من طينتها ومن شموخ جبالها وعطاء سهولها كان لبوزة وقحطان وفيصل وعنتر ومصلح ومطيع وشائع والحامد ومكاوي وخليفة والأصنج ولقمان وسعيد صالح والسييلي وجعفر محمد سعد، وغيرهم من رواد الحرية والتغيير، يمنيون في انتمائهم ووطنيون في مواقفهم ومبدئيون في انتسابهم لأمتهم العربية والإسلامية".

واختتم بالقول: "لنحذر من تبادل الاتهامات، وإسقاط روح التصالح والتسامح بين أبناء المحافظات الجنوبية، أو الانجرار خلف ردود الفعل الغاضبة واللاواعية، الوطن يجمعنا وحب اليمن يؤلف بين قلوبنا، واليمن الكبير مستقبلنا، والديمقراطية نهجنا".

ويأتي حديث بن دغر تعليقا على الحشد الجاهيري الكبير الذي شهدته محافظة شبوة امس دعما للدولة والشرعية ورفضا لمشاريع التمزيق والانقلابات.