بيان أممي مطمئن حول وضع كورونا في اليمن

الإثنين 17 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليمن تراجعت خلال الأيام الماضية.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن في بيان له، أن هناك:” تراجعا في عدد حالات فيروس كورونا المبلغ عنها في اليمن، على الرغم من أن المعطيات تشير إلى استمرار انتشار الفيروس”.

وقال البيان إن عدد الحالات المؤكدة والوفيات بالفيروس أقل من الأرقام الفعلية المعلنة من قبل السلطات”.

ولفت إلى أن” ذلك جاء بسبب الافتقار إلى مرافق اختبار وجود المرض، وتأخر الأشخاص في طلب العلاج بسبب وصمة العار، وصعوبة الوصول إلى مراكز العلاج والمخاطر المتصورة لطلب الرعاية”.

وأوضح البيان أن محافظة حضرموت ما تزال هي الأولى في عدد حالات كورونا، تليها محافظة تعز، ومن ثم محافظة عدن.

وأفاد بأن الرجال يشكلون 74 في المائة من إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس باليمن.

وتراجعت حالات الاصابة خلال الايام الماضية. وامس الاول اعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا تسجيل صفر حالة اصابة بالفيروس .