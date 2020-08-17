توجيهات مهمة للوزير الميسري

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وجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال المهندس احمد الميسري ،يوم الاحد ، رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بإستئناف العمل في جميع الإدارات والفروع التابعة لها في عموم المحافظات المحررة وذلك بحسب عرض رئاسة المصلحة.
وبحسب وكالة سبأ الرسمية جاءت توجيهات وزير الداخلية الميسري لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بإعادة فتح الفروع وإعادة العمل بها عقب تعليق العمل لفترة سابقة وذلك ضمن خطوات وزارة الداخلية للحد من التجمعات ودعم العزل المنزلي لمواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
و بحسب التوجيهات ،فان العمل سيبدأ اليوم الاثنين 17 أغسطس الجاري مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تنظم العمل وعدم الازدحام وذلك من خلال اتخاذ آليات تنظم ذلك والتنسيق مع الجهات الصحية بالمحافظات للتعاون بالوسائل الصحية والوقائية الممكنة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والموظفين والعاملين وتقديم الخدمة للمواطنين دون إي معاناة وبكل يسر وسهولة.