هكذا دافعت أبوظبي عن نفسها بعد توعد إيران لها

الإثنين 17 أغسطس-آب 2020 الساعة 12 مساءً / مارب برس - وكالات

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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجها إلى إيران.

وكتب قرقاش: "معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجها إلى إيران، نقولها ونكررها.

ولا نقبل التدخل في قراراتنا كما نرفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق. القرارات الاستراتيجية تحوليّة ولها وقعها وتأثيرها، وقرارنا مستقبلي يعزز موقعنا وتنافسيتنا.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية استدعت أمس القائم بالأعمال الإيراني في أبو ظبي، وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن التطبيع الإماراتي مع إسرائيل.