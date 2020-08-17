الصين تزف البشائر ...وتعلن رسمياً منح أول براءة اختراع للقاح كورونا

الإثنين 17 أغسطس-آب 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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كشفت وسائل إعلام رسمية صينية، أن شركة "كانسينو بيولوجيكس" حصلت على موافقة من بكين على براءة اختراع للقاح "إيه دي5-إن سي أو في" ضد فيروس كورونا.

الصين تخطط لاختبار لقاحات ضد كورونا بالتعاون مع روسيا وقالت صحيفة "الشعب" اليومية الرسمية نقلا عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية بالصين، إن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح لكوفيد-19.

ونقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين قولها إنه تم إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس.

وقالت السعودية هذا الشهر إنها تعتزم بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كانسينو، كما أعلنت كانسينو أنها تجري أيضا مباحثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي لبدء المرحلة الثالثة من التجارب في تلك الدول.