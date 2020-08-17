الأحزاب اليمنية ..التطبيع مع إسرئيل خروجاً عن الإجماع العربي والأسلامي

الإثنين 17 أغسطس-آب 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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دانت واستنكرت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية خطوات التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدة تمسكها بالموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني حتى نيل كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني.

وأكدت في بيان صادر عنها ألى

أولاً- دعمها للموقف الرسمي للحكومة اليمنية الصادر عن وزارة الخارجية، والذي أكد أن موقف الجمهورية اليمنية سيظل ثابتا ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق -غير القابلة للتصرف- وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأن الشعب اليمني سيظل داعما للشعب الفلسطيني الشقيق ولحقه في ارضه ودولته.

ثانياً- نؤيد الموقف الوطني الفلسطيني المتمسك بثوابت الأمة والصامد في وجه الضغوط والمؤامرات التي تهدف الى تصفية قضيته العادلة، والرافض للمشاريع التي تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في العودة والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ثالثاً- ندعوا كافة مكونات العمل الوطني الفلسطيني للوحدة وانجاز المصالحة الوطنية وتفادي مخاطر الانقسام على سلامة القضية الفلسطينية.

رابعاً- "إن فلسطين هي القضية المحورية للأمة العربية والإسلامية وبوصلة الأحرار في العالم، وستبقى قضية الأمة تتوارثها الأجيال، وان ما تتعرض له من تواطؤ وتآمر يحتم التئام الموقف الفلسطيني وتعزيز التضامن العربي والاسلامي دون تلكؤ استجابة لإرادة الشعب الفلسطيني المقاوم لمواجهة ما يحاك ضد فلسطين التاريخية".

خامساً- "أن الأحزاب والقوى السياسية اليمنية ترى ان ما يجري من خطوات نحو التطبيع دون حل القضية الفلسطينية حلا عادلا يحفظ كامل حقوق الشعب الفلسطيني وفقا للمبادرة العربية والقرارات الدولية سيشجع السياسة العدوانية للكيان الصهيوني وسيخل بأحكام القانون الدولي ناهيك على أنه خروج عن قرارات الإجماع العربية وتلك الصادرة عن الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومؤسسات وهيئات الامم المتحدة، وسيكون له تداعياته السلبية على حالة السلام والاستقرار بالمنطقة العربية والشرق الأوسط"