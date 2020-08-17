دولة الكويت تصدر مرسوماً جديداً تحدد فية أعمار المسموح لهم الدخول والعمل في أراضيها

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أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت أحمد الموسى لائحة بقواعد وإجراءات منح إذن العمل في البلاد، تحظر العمل على من اجتازوا الـ60 عاما.
وجاء في القرار: "تحديد الحظر على من بلغ 60 عاما فما فوق لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات على أن يعمل بهذا القرار من الأول من يناير عام 2021".
وأضاف: "إلغاء كل ما يخالف هذه الأحكام، المادة 29 مكرر، التي أضيفت إلى القرار رقم 552 لسنة 2018".
ويأتي القرار في إطار البدء بتعديل التركيبة السكانية للمقيمين ممن تجاوزوا 60 عاما من غير حملة الشهادة الجامعية.