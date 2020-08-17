زعيم الحركة القومية التركية يرفض دعوة بايدن لإسقاط أردوغان

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وصف زعيم الحركة القومية التركية دولت بهتشلي، دعوة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، لإسقاط الرئيس رجب طيب أردوغان بدعم المعارضة، بأنها "مخطط دنيء".
وفي بيان صادر عنه، أكد بهتشلي أن الحركة القومية التركية تدين بشدة تصريحات بايدن، وأن الحزب الديمقراطي الأمريكي، له موقف مشابه من موقف مرشحه للانتخابات.
وقال بهتشلي: "بات معروفا من يقفون وراء الانقلابات والتدخلات الخارجية في الدول، والأزمات، والأعمال الإرهابية والمساعي المناهضة للديمقراطية حتى اليوم".
وقالت أنقرة ردا على بايدن: الأمة التركية من تغير حكومتها ورئيسها وليس أمريكا وتداولت وسائل الإعلام تصريحا لجو بايدن أدلى به في ديسمبر الماضي، دعا فيه إلى التعاون مع المعارضة التركية في "إسقاط أردوغان".
وسبق لبايدن أن قدم اعتذارا للرئيس أردوغان، عقب تصريحات اتهم فيها تركيا عام 2014 بالتعاون مع تنظيم "داعش" الإرهابي، عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.