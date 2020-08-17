استشهاد قائد لواء التابع للجيش الوطني في معارك استعادة الجوف

الإثنين 17 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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استشهدا قائد لواء تابع لقوات الجيش الوطني خلال معارك مع مليشيات الحوثيين في معارك استعادة الجوف .

وأفاد ت مصادر عسكرية بأن قائد لواء في قوات الجيش الوطني الذي يتابع الرئيس عبد ربه منصور هادي، استشهدا خلال المعارك المستمرة مع الحوثيين في منطقة الجدافر بين محافظتي الجوف ومأرب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن العميد محمد علي الركن، قائد اللواء 122 التابع لقوات الجيش الوطني استشهدا في منطقة الجدافر شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

وتخوض قوات الجيش الوطني بمحافظات الجوف ومأرب والبيضاء منذ أيام معارك ضارية أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف الطرفين.

ونعى رئيس الوزراء معين عبد الملك قائد اللواء 122 مشاة العميد محمد علي الركن.

وقال عبد الملك إن القائد الراحل يعد أحد القادة الأبطال الذين كان لهم السبق بالوقوف في وجه مليشيات الحوثيين.

وأكد "أن دماء الأبطال لن تذهب هدرا وسيتحقق حلم اليمنيين عاجلا غير آجل في استعادة دولتهم والقضاء على المشروع الإمامي الكهنوتي الذي أطل برأسه من جديد عبر الحوثيين".