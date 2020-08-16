تفاصيل مكالمة من الرياض الى مارب.. بين نائب رئيس الجمهورية واللواء سلطان العرادة

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استمع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة إلى المستجدات في المحافظة وجهود البناء والتنمية وملاحم الأبطال في مواقع العزة والشرف.
وأشاد نائب الرئيس بالجهود المبذولة وما يسطره الأبطال وأبناء محافظة مأرب من بطولات أسطورية خالدة يكتبون بها تاريخاً فريداً من التضحية والإباء في سبيل الجمهورية والدفاع عن المكتسبات الوطنية في وجه أشرس هجمة إمامية غاشمة مدعومة من إيران.
وأكد نائب الرئيس بأن هذه الملاحم الأسطورية التي يسطرها الجيش وأبناء اليمن في مختلف الجبهات على امتداد الجمهورية تثبت تمسك اليمنيين وعزيمتهم في الانتصار للجمهورية ولمبادئها والاتجاه لبناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم.
وعبر نائب الرئيس خلال الاتصال عن بالغ التقدير للأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمهم المستمر بما من شأنه استعادة الدولة اليمنية ودحر المشروع الانقلابي المدعوم من إيران.
من جانبه قدم المحافظ العرادة تقريراً موجزاً عن الأوضاع في المحافظة وجهود المكاتب التنفيذية بمختلف المجالات ومعالجة تداعيات السيول، معبراً عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية