مسؤول امريكي يفجر مفاجأة بشأن الرئيس السوري بشار الأسد

الأحد 16 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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توقع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا “جيمس جيفري” أن تقــدم روسيا على خطوة من شأنها تحجــيم الأسد على طــاولة المفـاوضات والمـساهمة في إيجاد حــل للقــضية السورية.

وأضاف “جيـفري” خلال مؤتمر صحــفي عبر تقـ.ـنية الفيديو أن الميلــيشيات الإيرانية كانت متــورطة بشكل كبير في سوريا قبــل التدخل الروســي عام 2015، ولم تستطع الوقــوف في وجـ.ـه المـعارضة إلى أن حـدث التدخل العسكــري الروسي.

وأستأنف المبعــوث الأمريكي قائلًا: “بقــاء الأسد هو بسبــب روسيا، وبالتالي نتــوقع أن تسلم روسيا الأسد على طـاولة المفـاوضات، الروس وقـ.ـعوا عام 2015 على القـرار الأمــمي 2254، ولدينا اتصالات دائمة معهم، ونعـتقد أن مــرونة النظام بشأن اللجنة الدســتورية… هي علامة على أن الروس يضــغطون عليه.. “.

كما نوه إلى أن الروس لم يتخــذوا إلى الآن قــرارًا استــراتيجيًا بالعــدول عن الحــل العسكــري إلى الحــل الســياسي، وأن بلاده تتطلع بشدة لرؤية تقدم في العملـ.ـية الســياسية في سوريا، وتأمل أن تكــون الخطــوة اللاحقة إجراء انتخـابات حرة ونزيـهة تحت إشـراف أممي.

وأكد “جيفري” على أهــمية مواصــلة الجهود من أجل إيجاد حــل شامل للصــراع، والتوصل لحــل ســياســي بما يتــلاءم مع قــرار مجلــس الأمــن 2254، وسحب ميليــشيات إيران من سوريا.