لليوم الرابع على التوالي.. قوات ”الشرعية“ تواصل تقدمها صوب العاصمة صنعاء

الأحد 16 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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واصلت قوات الجيش الوطني، الأحد 16 اغسطس/آب، تقدمها في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، لليوم الرابع على التوالي، وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

وقال موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، إن قوات الجيش، حررت عدة مواقع مهمة في جبهة نهم، إضافة إلى مرتفعات في سلسلة جبال صلب الإستراتيجية، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز المليشيا الحوثية التي لاذت بالفرار، بعد تكبدها قتلى وجرحى.

في السياق، نصبت قوات الجيش، كمينا محكما لمجموعة من المليشيا الحوثية، بعد أن استدرجتها في جبهة نجد العتق، مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصرها.

بدورها، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عدة غارات جوية استهدفت بها مواقع وتجمعات المليشيا في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

إلى ذلك أسقطت قوات الجيش، طائرة مسيّرة للمليشيا المتمردة، في سماء مديرية نهم.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، حررت قوات الجيش الوطني مواقع ومرتفعات جديدة باتجاه جبال بحرة في جبهة نجد العتق، كما حررت سلسلة جبال "الدخيل"، وجبال "العلق" و"الرماة"، بالإضافة إلى تحرير سلسلة جبال "صفراء شنان"، و"الأغر"، و"الدشوش" من قبضة الحوثيين في مديرية نهم.