قيادي انفصالي بارز ينتقد ”تهليل الانتقالي الجنوبي“ لتطبيع الإمارات مع اسرائيل

الأحد 16 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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انتقد قيادي بارز في الحراك الجنوبي المؤيد لانفصال جنوبي اليمن، الأحد 16 اغسطس/آب، "تهليل" ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، لتطبيع الإمارات مع إسرائيل.

جاء ذلك في تغريدة للأكاديمي المؤيد لانفصال الجنوب، عبد الرحمن الوالي، عقب ساعات من تظاهرة حاشدة نظمها الائتلاف الوطني الجنوبي بمحافظة شبوة (جنوب) رفضا للانتقالي والتطبيع.

وقال الوالي: "إذا أرادت الامارات أن تطبع فهو شأنها، فهي دولة لها حساباتها".

وأردف: "التهليل غير المنطقي من الانتقالي (دعما للتطبيع الاماراتي) جعل أموره تتدهور (..) أغلبية شعب الجنوب ليست مع موقف الانتقالي من التطبيع".

وفي وقت سابق الأحد، تظاهر آلاف اليمنيين رفضا لاحتكار التمثيل الشعبي بالمحافظات الجنوبية في المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، معبرين عن إدانتهم "لكل إجراءات التطبيع مع الكيان الاسرائيلي".

وجاءت هذه التظاهرة تلبية لدعوة أطلقها الائتلاف الوطني الجنوبي (مكون جنوبي مواز للمجلس الانتقالي).

والخميس قال نائب رئيس "الانتقالي" هاني بن بريك، في تغريدة عبر تويتر، إن "اتفاق التطبيع بين الامارات واسرائيل يعد قرارا شجاعا من قائد حكيم"، في إشارة منه لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

ويتلقى المجلس دعما عسكريا وسياسيا من الإمارات التي تتواجد في اليمن منذ مارس/آذار 2015، ضمن تحالف عسكري تقوده السعودية ضد الحوثيين.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".