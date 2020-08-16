مذيع شهير يستقيل على الهواء مباشرة: ويكشف الأسباب

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أعلن مذيع بتليفزيون لبنان استقالته على الهواء مباشرة لأنه لبنان تحوّل إلى مقبرة للأحلام.
وكان الإعلامي اللبناني جلال شهدا قد نشر مقطع فيديو لمذيع التليفزيون اللبناني وهو يعلن استقالته، حيث نقل ما تضمنهته الاستقالة :" استقالة مذيع أخبار تلفزيون لبنان الرسمي، وسيم عرابي مباشرة على الهواء في ختام النشرة قائلا: " لم أعد أستطيع البقاء بأرض هي مقبرة للأحلام، سأغادر لأني قرفت منكم، أو بالأحرى لأني لم أجد وطناً، أنتم صنعتموه على قياسكن".
وأكد عرابي في استقالته أنه لم يقدم على الاستقالة لأجل قلة فرص العمل بل لديه فرصة واثنتين وثلاث.
وودع عرابي جمهوره بعد 11 عاما من خلال ظهوره على الشاشة الوطنية، معتذرا عن عدم مواصلته لأنه غطى أحداثا كلها اغتيالات وتفجيرات واعتداءات.
كما بعث برسالة لجمهوره ومتابعيه وداعا لوطن لابد ان نعيش فيه بكرامة وليس بذل أو رفات لأجل أن ندفن فيه.
وعلق أحد متابعيه قائلا : " بكل صراحة لم أتأثر بهذا الكلام ببساطة لاني أرفض هذا المنطق و هذا التفكير أرفض منطق الحب بمقابل.عندما حرروا أجدادنا هذه الأوطان دفعوا مقابل ذلك كل شيء .ألا يستحق وطنك منك الدفاع عنه في وجه من تراهم خونة عملاء يبيعونه لمن يشتري.لماذا الانسحاب هم فعلا ذلك مبتغاهم و قد أنجحتهم".